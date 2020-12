Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drei Beamte bei Personenkontrolle verletzt, Verkehrsunfälle & Reifen zerstochen

Winnenden: Drei Beamte bei Personenkontrolle verletzt

Am Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr wurde ein 30-jähriger Mann im Bereich der Kornbeckstraße einer Personenkontrolle unterzogen. Als die Polizeibeamten den Mann ansprachen, beleidigte er die Ordnungshüter umgehend aufs Übelste. Zudem verweigerte er die Angabe seiner Personalien und die Herausgabe von Ausweispapieren. Als er zur Feststellung seiner Personalien zum Polizeirevier gebracht werden sollte, leistete er massiven Widerstand und schlug in Richtung der Beamten. Während sich die Polizisten im Gerangel mit dem Mann befanden, kamen zwei Geschwister des Mannes sowie deren Eltern hinzu und versuchten mit Gewalteinwirkung gegen die Polizisten ihren Angehörigen zu befreien. Nur unter Hinzuziehung weiterer Streifen konnte die Situation letztlich beruhigt werden. Drei der eingesetzten Beamten wurden durch die heftigen Widerstandshandlungen leicht verletzt. Sowohl der 30 Jahre alte Mann, als auch seine Familienangehörigen müssen nun mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Schorndorf: Fahrradfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagmorgen, gegen 5:40 Uhr an der Kreuzung Gmünder Straße / Theodor-Körner-Straße. Eine 47 Jahre alte Seat-Fahrerin übersah den Radfahrer beim Abbiegen in die Gmünder Straße und erfasste diesen. Der Radfahrer, der ohne Helm unterwegs war, stürzte und zog sich eine leichte Verletzung zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Alfdorf: Umgekippter Transporter

Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Transporters der Post war am Dienstag gegen 16 Uhr im Maierhofweg in Richtung Haselbach unterwegs. Aufgrund von Gegenverkehr wich er nach rechts aus, kam aufs unbefestigte Bankett und kippte letztlich auf die Fahrerseite. Die Feuerwehren Alfdorf und Pfahlbronn waren mit insgesamt 25 Einsatzkräften vor Ort, die Straße musste zeitweise komplett gesperrt werden. Der Fahrer des Transporters wurde zum Glück nicht verletzt, der Sachschaden am Fahrzeug wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Murrhardt: Unfallflucht

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr befuhr eine Verkehrsteilnehmerin mit einem grauen SUV die L1119 von Vorderwestermurr in Richtung Murrhardt. In einer Linkskurve bremste die Frau ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Eine dahinterfahrende 19-jährige Dacia-Fahrerin konnte ihr Fahrzeug gerade noch abbremsen, doch ein hinzukommender 22-jähriger Pkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf die 19-jährige auf. Die Fahrerin des grauen SUV fuhr anschließend weiter auf einen Parkplatz, begutachtete ihr Fahrzeug und entfernte sich dann. An den beiden anderen Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 7000 Euro. Hinweise zu der Fahrerin des grauen SUV nimmt der Polizeiposten Sulzbach unter der Telefonnummer 07193 352 entgegen.

Fellbach: Verkehrsunfall

Eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin wollte am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr von einem Tankstellengelände auf die Rommelshauser Straße einbiegen. Dabei kam es zum Unfall mit einer 67-jährigen Opel-Fahrerin. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro. Der Verkehr musste an der Unfallstelle kurzzeitig durch die Polizei geregelt werden.

Kernen im Remstal-Rommelshausen: Reifen zerstochen

Am Dienstagabend gegen 18:45 Uhr zerstach ein bislang unbekannter Täter die beiden rechten Reifen eines geparkten Hyundai in der Schafstraße. Kurz darauf fuhr die 35-jährige Fahrerin des Hyundai los. Während der Fahrt verloren die Reifen Luft, sodass das Fahrzeug schwer zu steuern war. Die 35-jährige Fahrerin konnte dennoch rechtzeitig anhalten, bevor es zu einem Verkehrsunfall kam. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

