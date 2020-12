Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Nächtliche Werkzeug-Rückholaktion endet mit Polizeieinsatz und Strafverfahren

SchwerteSchwerte (ots)

Weil sie sich von einem Bekannten ausgeliehenes Werkzeug zurückholen wollten, dieser aber am frühen Sonntagmorgen (06.12.2020) gegen 02.45 Uhr nicht auf das Klingeln an der Haustür reagierte, haben sich ein 31-Jähriger und ein 25-Jähriger kurzerhand gewaltsam Zutritt zum Keller des 24-Jährigen verschafft und so einen Polizeieinsatz am Neuen Hellweg in Schwerte ausgelöst.

Die beiden Beschuldigten wurden vorab bereits dabei beobachtet, wie sie sich auf dem Balkon des Schwerters aufhielten. Ein Zeuge verständigte daraufhin die Polizei. Einsatzkräfte trafen die beiden Männer im Keller des Mehrfamilienhauses an. Die beiden Männer führten nicht nur das besagte Werkzeug mit sich, das sie dem 24-Jährigen geliehen hatten, sondern unter anderem auch Betäubungsmittel, ein Messer, einen Schlagring und einen Elektroschocker. Die Drogen und Waffen wurden sichergestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Einleitung mehrerer Strafverfahren wurden die Beschuldigten entlassen.

