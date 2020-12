Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna - Radfahrer bei Verkehrsunfall in Stockum verletzt

UnnaUnna (ots)

Am Samstag (05.12.2020) kam es gegen 13:20 Uhr in Unna-Stockum auf der Straße Hacheney zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 74 jähriger Radfahrer aus Dortmund verletzt wurde. Im Begegnungsverkehr war er von einer 62 jährigen Bönenerin mit ihrem VW Passat seitlich touchiert worden und dadurch gestürzt. Der Radfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, von wo aus er nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an Fahrrad und PKW wird auf insgesamt etwa 1500 Euro geschätzt.

