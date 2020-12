Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Polizeibeamte bespuckt und beleidigt - Übernachtung im Gewahrsam - "Respektloses Verhalten"

SelmSelm (ots)

Ein stark alkoholisierter Mann hat am Donnerstagabend (03.12.2020) für einen Polizeieinsatz an der Kreisstraße in Selm gesorgt.

Ein Bürger machte eine Streifenwagenbesatzung gegen 23.45 Uhr auf eine hilflose Person aufmerksam, die ihm fast vor das Auto gelaufen sei. Die Einsatzkräfte trafen den Mann an. Weil er sich weigerte, seine Personalien anzugeben und sich äußerst aggressiv verhielt, wollten ihn die eingesetzten Beamten zu dessen Eigenschutz auf die Wache bringen. Als ihn die Streifenwagenbesatzung festhielt, leistete er erheblichen Widerstand, schlug und trat um sich und spuckte in ihre Richtung. Während der Fahrt zur Wache streifte er sich die Schutzmaske ab, die ihm die Polizisten aufgesetzt hatten, und spuckte immer wieder in Richtung der Einsatzkräfte und beleidigte diese.

Nach Einleitung eines Strafverfahrens wurde der 22-jährige Selmer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Dortmund am Freitagmorgen (04.12.2020) aus dem Gewahrsam entlassen, in dem er die Nacht verbracht hatte.

"Alkohol ist keine Entschuldigung für dieses respektlose Verhalten unseren Einsatzkräften gegenüber", betont Peter Schwab, Leitender Polizeidirektor und Abteilungsleiter Polizei bei der Kreispolizeibehörde Unna.

