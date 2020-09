Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Fenster beschädigt

Pirmasens-Rodalben (ots)

Der Mieter einer Wohnung im Innweg in Pirmasens meldete eine beschädigte Fensterscheibe. Diese wies ein kleines Loch auf, was auf den Beschuss mittels Softair-Pistole, Steinschleuder oder ähnlichem hindeutet. Die Tatzeit konnte lediglich auf den Zeitraum von Sonntag, 20:00 Uhr, bis Mittwoch, 21:15 Uhr, eingegrenzt werden. Die Schadenshöhe beträgt circa 200 Euro. Gestern, gegen 15:00 Uhr, hörte die Mieterin einer Wohnung in der Pfarrstraße in Rodalben einen lauten Knall und stellte dann ein circa 15 cm durchmessendes Loch an einem der Fenster fest. Der Schaden stammt vermutlich von einer kleinen Flasche, die unterhalb des Fensters aufgefunden wurde. Kurz vor dem Knall hielten sich drei Jugendliche vor dem Haus auf. Die Schadenshöhe beträgt hier circa 400 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Sachbeschädigungen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell