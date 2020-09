Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 13:30 Uhr, bis Donnerstag, 16:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz in der Alleestraße 58 abgestellte Hyundai Tucson von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Vermutlich wurde der Außenspiegel im Vorbeifahren abgerissen und auf die Motorhaube geschleudert. Schadenshöhe circa 500 Euro. Bereits am Montag, zwischen 14:45 Uhr und 21:00 Uhr, wurde ein Toyota Starlet auf dem Parkplatz der Wasgau-Filiale auf der Husterhöhe von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden an der Stoßstange vorne rechts beträgt circa 1500 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Unfallfluchten Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

