Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher in Vogelsang aktiv - Wer hat etwas beobachtet?

Neuss-Vogelsang (ots)

Am Mittwoch (18.12.) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus am Niederdonker Weg ein. Der Tageswohnungseinbruch ereignete sich in einem Zeitraum zwischen 9 Uhr und 20:15 Uhr. In dieser Zeit gelangten ein oder mehrere Tatverdächtige über den Garten durch die Terrassentür in das Haus und durchsuchten dort die Räume nach Wertsachen. Die genaue Höhe der Beute wird derzeit noch ermittelt.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen. Wer hat zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet? Wem sind Personen oder auch Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Nummer 02131 300-0 entgegen.

Tipps, wie man sich vor ungebetenen Gästen schützen kann, findet man auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine Dort sind auch die angebotenen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz aufgeführt.

