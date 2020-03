Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannte beschmieren Wände und Werbetafeln, Bundespolizei ermittelt

Castrop-Rauxel (ots)

Während der Bestreifung von Ruhrgebietsbahnhöfen in der vergangenen Nacht (21. März), stellen Bundespolizisten Sachbeschädigungen in Castrop-Rauxel fest.

Als Bundespolizisten in der vergangenen Nacht den Hauptbahnhof in Castrop-Rauxel bestreiften, stellten sie an unterschiedlichsten Örtlichkeiten Sachbeschädigungen fest. Bislang unbekannte Täter haben dort mit Sprühlackfarbe die Wände im Personentunnel und eine Werbetafel beschmiert. Die Gesamtschadenshöhe muss derzeit noch ermittelt werden.

Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter der kostenfreien Servicenummer 0 800 6 888 000 an die Bundespolizei zu wenden Der genannte Schaden wurde um 2 Uhr festgestellt.

*AB

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Bundespolizeiinspektion Dortmund

Pressestelle



Telefon: 0171 305 5131

E-Mail: presse.do@polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/BPOL_NRW



Untere Brinkstraße 81-89

44141 Dortmund



www.bundespolizei.de



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder

unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell