Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

AalenAalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Lkw angefahren

Am Dienstagnacht zwischen 20:40 Uhr und 22:00 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Lkw auf dem Autohof in der Straße Im Seefeld. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Schwäbisch Hall: Auf wartenden Pkw aufgefahren

Ein 22-jähriger Seat-Fahrer war am Dienstagabend gegen 18:20 Uhr auf der K2573 von Breitenstein kommend in Richtung B19 unterwegs. Beim Einbiegen in die B19 in Richtung Untermünkheim kollidierte der 22-Jährige mit einer verkehrsbedingt wartenden 33-jährigen Seat-Fahrerin. Die 33-jährige wurde dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagnachmittag zwischen 13:00 Uhr und 15:15 Uhr einen geparkten Toyota in der Schenkenseestraße auf Höhe eines dortigen Schulzentrums. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weiter und wartete nicht an der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0791 4000 mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall in Verbindung zu setzen.

Schwäbisch Hall: Auffahrunfall

Eine 21-jährige Opel-Fahrerin war am Dienstagnachmittag gegen 14:00 Uhr auf der neuen Reifensteige in Richtung der Steinbacher Straße unterwegs. Dabei erkannte sie zu spät, dass ein vor ihr fahrender 45-jähriger Audi-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei ein Sachschaden von insgesamt etwa 6500 Euro entstand.

