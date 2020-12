POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle & Sachbeschädigungen

Polizeipräsidium Aalen

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montag im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 16:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Salierstraße geparkten BMW und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Aufgefahren

Ein 23 Jahre alter Skoda-Fahrer bog am Montag gegen 17:30 Uhr von der Straße An der Talaue kommend nach links auf die Winnender Straße ab. Hierbei bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 44-jährige BMW-Fahrer verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 10.000 Euro geschätzt.

Urbach: Kerzen auf Fassade geworfen - Zeugen gesucht

Bisher unbekannte Vandalen warfen zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen mit Kerzen auf die Hauswand eines Neubaus in der Straße in den Raisen und beschädigten hierdurch die Außenfassade. Zeugenhinweise auf die Täter nimmt der polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 07181 81344 entgegen.

Allmersbach im Tal: Sachbeschädigungen an Grundschule

An einer Grundschule in der Straße "Im Wacholder" wurde zwischen Freitagnachmittag 16:00 Uhr und Samstagabend 19:00 Uhr eine Garage sowie eine Stromverteilerdose beschädigt. Dadurch entstand Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro. Der Polizeiposten Weissach hat die Ermittlungen zu den Verursachern aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 35260 um Hinweise.

Fellbach: Autos beschädigt

Zwischen Sonntagabend 19:00 Uhr und Dienstagmittag 12:00 beschädigte ein Vandale zwei geparkte Fahrzeuge in der Straße Im Holderbusch. Der Täter zerkratzte an dem geparkten BMW und dem geparkten VW jeweils die linke Fahrzeugseite. Der dadurch entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Hinweise zum bislang unbekannten Täter nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

