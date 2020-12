Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß - Fußgängerin von PKW erfasst - Unfallflucht - Dieseldiebstahl - Unfälle

Aalen

Stimpfach: Fußgängerin von PKW erfasst

Am Montag um 06:50 Uhr überquerte eine 25-jährige Fußgängerin die Rechenbergstraße. Hierbei wurde sie von einem PKW erfasst, welcher auf der linken Fahrspur gefahren ist, um an einem davor abbiegenden Fahrzeug vorbeizufahren. Die junge Dame wurde durch den Aufprall zu Boden geschleudert und hierbei verletzt. Der PKW-lenker hielt kurz an, fragte ob alles ok ist und setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Zeugen des Unfalls bzw. der Unfallverursacher werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Auffahrunfall in der Bahnhofstraße

In der Bahnhofstraße kam es am Montag um 10:20 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person und einem Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Eine 38-jährige Fiat-Lenkerin erkannte zu spät, dass die vor ihr fahrende 32-jährige Seat-Fahrerin in stoppendem Verkehr anhalten musste und fuhr auf. Die Fahrerin des Seat wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Satteldorf: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrer eines Sattelzuges beschädigte am Montag um kurz nach 4 Uhr beim Ausfahren aus dem Euro-Rastpark in der Marco-Polo-Straße einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro, indem er gegen den Kassenautomaten fuhr, so dass dieser komplett aus seiner Halterung brach. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Brummi-lenker seine Fahrt unerlaubt fort. Die Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Aus einem LKW, welcher zwischen Freitagabend, 22 Uhr und Montagmorgen, 07:30 Uhr, in der Straße Am Löwengang abgestellt war, wurden insgesamt etwa 550 Liter Diesel abgepumpt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 520 Euro geschätzt. Hinweise auf den Diebstahl erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Rot am See: Unfall verursacht und geflüchtet

Am Montag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Raiffeisenstraße bei der dortigen Musikschule eine Behelfstreppe und dadurch auch das Gebäude beschädigt. Es konnte festgestellt werden, dass dort ein anthrazitfarbener VW Polo geparkt war. Eine etwa 40 Jahre alte Frau mit blonden, schulterlangen Haaren, etwa 160 cm groß, stieg nach dem Unfall aus dem VW aus und begutachtete sich den Schaden. Anschließend setzte sie sich wieder in ihren PKW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der VW müsste im Bereich des rechten Fahrzeughecks beschädigt sein. Zeugen des Unfalls bzw. die Fahrerin des VW Polo werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Auffahrunfall in der Willy-Brandt-Straße

Zu einem Auffahrunfall mit einem Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro kam es am Montag um kurz nach 12 Uhr in der Willy-Brandt-Straße. Auf Grund des hohen Verkehrsaufkommens herrschte stockender Verkehr. In einem Moment der Unachtsamkeit fuhr ein 61-jähriger Dacia-Lenker auf einen vorausfahrenden Nissan eines 39-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Am Montag um 17:10 Uhr befuhr eine 40-Jährige mit ihrem PKW Skoda die Raiffeisenstraße. Auf Höhe eines Gartenmarktes wollte sie auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah sie einen dort fahrenden VW Multivan eine 42-Jährigen und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rosengarten: LKW fährt auf PKW auf

Am Montag um kurz nach 12:30 Uhr befuhr ein 22-jähriger Lkw-Lenker die Hauptstraße aus Richtung Ortsmitte Uttenhofen in Richtung Westheim. Am Ortsende Uttenhofen hielt die vor ihm fahrende 55-jährige Mercedes-Fahrerin an, um Kindern am linken Fahrbahnrand das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Dies erkannt der Lkw-Lenker zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierbei wurde die 55-Jährige leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Schwäbisch Hall: Frontalzusammenstoß

Am Dienstag um kurz nach 06:15 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf er Kreisstraße 2669 zwischen Bibersfeld und Wielandsweiler, bei welchem eine Person leicht und eine Person schwer verletzt wurde. Am Ortsausgang von Bibersfeld setzte ein 59-jähriger Fahrer eines PKW Dacia, trotz eingeschränkter Sicht, zum Überholen eines vorausfahrenden Sattelzuges an. Während dem Überholvorgang kam dem Dacia ein Ford Fiesta aus Richtung Wielandsweiler entgegen. Der Dacia-Fahrer versuchte dennoch den Überholvorgang abzuschließen, so dass es zum Frontalzusammenstoß mit dem Ford Fiesta kam. Beide PKW wurden durch den Aufprall von der Straße geschleudert und kamen in einem angrenzenden Acker zum Stehen. Der Dacia streifte bei diesem Schleudervorgang zuvor noch die Fahrerkabine des Sattelzuges. Nachdem sich die Türen des Fiestas durch den Unfall nicht mehr Öffnen ließen, musste der 67-Jahre alte Fahrer durch die Feuerwehr Schwäbisch Hall, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Wehrleuten vor Ort kamen, aus seinem Fahrzeug befreit werden. Hierzu wurde das Dach des Fiestas komplett aufgetrennt. Der Dacia-Lenker wurde bei dem Unfall leicht, der Ford-Fahrer schwer verletzt. Beide musste in Krankenhäuser verbracht werden. An den beiden PKW entstand Totalschaden in Höhe von ungefähr jeweils 5000 Euro. Der Schaden am LKW wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Die Kreisstraße 2669 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge von 06:15 Uhr bis 08:30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

