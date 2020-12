Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung, Diebstähle, Einbruch, Unfälle

AalenAalen (ots)

Aalen: Pkw mutwillig beschädigt

Nachträglich erstattete ein 51-Jähriger Anzeige, da sein Pkw Opel in der Nacht von 9. Auf 10.12.2020 offenbar mutwillig beschädigt wurde. An dem Fahrzeug wurde in der Weilerstraße der rechte Außenspiegel abgeschlagen, die Scheibenwischerblätter verbogen und der linke hintere Reifen zerstochen.

Aalen: Lkw-Reifen überfahren

Auf der B 29 zwischen den Anschlussstellen Affalterried und Hüttlingen überfuhren eine 34-Jährige mit ihrem Pkw Skoda und ein 32-Jähriger mit seinem Pkw BMW einen auf der Fahrbahn liegenden Lkw-Reifen, wobei Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Von Beamten des Polizeireviers Aalen wurde auf einem Tankstellenareal ein Lkw festgestellt, zu dem der Reifen gehört.

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 51-Jähriger seinen Pkw Seat am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf der B 29 Höhe Industriegebiet anhalten. Ein 60-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw VW auf, wobei Sachschaden entstand.

Aalen-Wasseralfingen: Vorfahrt missachtet

Beim Einfahren in den Kreisverkehr Schlosserstraße/Stiewingstraße missachtete ein 22-Jähriger am Montagnachmittag gegen 14.40 Uhr die Vorfahrt einer 44-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Pkw VW Caddy und Subaru entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Aalen: Weihnachtsgeschenke entwendet

Am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr hielt sich ein 49-Jähriger in einer Bankfiliale in der Schubartstraße auf. Während er seine Geschäfte tätigte, hatte er eine Papiertragetasche auf einem Tisch abgestellt. Erst auf dem Heimweg bemerkte der Mann, dass er die Tüte vergessen hatte und ging zurück zur Bank. Die Papiertüte, welche Weihnachtsgeschenke im Wert von mehreren hundert Euro enthielt, war jedoch nicht mehr da. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Aalen: Unfallfluchten

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte am Montag zwischen 7.40 Uhr und 13 Uhr einen Sachschaden von rund 2000 Euro, als er einen Pkw Seat beschädigte, der auf einem Parkplatz in der Pestalozzistraße abgestellt war. Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein ebenfalls unbekannter Autofahrer am Montag in der Zeit zwischen 8.30 Uhr und 14.20 Uhr verursachte. In diesem Zeitraum wurde ein Pkw Land Rover beschädigt, der auf dem Parkplatz der Technischen Schule in der Steinbeisstraße abgestellt war. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Neresheim: Gefährlich überholt

Am Montagmorgen befuhr gegen 8 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem VW-Bus samt Anhänger die B466 zwischen Neresheim und Nattheim. Etwa auf Höhe des dortigen Wanderparkplatzes überholte trotz Nebles ein entgegenkommender unbekannter Fahrzeuglenker einen Lkw. Der VW-Fahrer musste deswegen stark abbremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hinweise auf den Überholter erbittet der Polizeiposten Neresheim unter Telefon 07326/919001.

Ellwangen: In Wohnhaus eingebrochen

Zwischen 15Uhr und 18.30 Uhr am Montag drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Konrad-Adenauer-Straße ein, nachdem sie ein Fenster eingeschlagen hatten. Im Gebäude durchsuchten die Täter die Räume, wobei sie Diebesgut mit geringem Wert entwendeten. Der von ihnen verursachte Sachschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: Wildunfall

Auf der Landesstraße 2220 zwischen Eigenzell und Ellenberg erfasste ein 33-Jähriger am Montagabend gegen 21.40 Uhr mit seinem Pkw Mazda ein die Fahrbahn querendes Reh. Das Tier wurde bei dem Anprall getötet; am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.

Bopfingen: Unfallflucht

Rund 2000 Euro Schaden verursachte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker am Montagabend zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr, als er einen Pkw BMW beschädigte, der auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Neuen Nördlinger Straße abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07951/9300.

Ellwangen: Fahrzeug durch Reifen beschädigt

Am Montagmittag gegen 12.15 Uhr überfuhr eine 56-Jährige mit ihrem Pkw Opel auf der Abbiegespur der Siemensstraße auf Höhe Rindelbacher Straße einen auf der Fahrbahn liegenden Pkw-Reifen, wobei ihr Fahrzeug beschädigt wurde. Ersten Einschätzungen nach entstand ein Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Die Frau gab an, dass der Reifen von einem entgegenkommenden Fahrzeug stammen muss. Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300.

Ellwangen: Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen zog sich ein 23-Jähriger am Montagvormittag bei einem von ihm verursachten Verkehrsunfall zu. Gegen 10.15 Uhr befuhr der junge Mann mit seinem Pkw VW Golf den Gemeindeverbindungsweg zwischen Rotenbach und Hinterer Spitalhof. Im Verlauf einer Rechtskurve kam der 23-Jährige, eigenen Angaben zufolge wegen eines die Fahrbahn querenden Tieres, mit dem Pkw von der Straße ab. Der 23-Jährige wurde zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht; Sachschaden an seinem Fahrzeug entstand offenbar keiner.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Lkw-Fahrer beschädigte am Montagmorgen zwischen 7.50 Uhr und 8.35 Uhr eine Werbetafel, die an der Einfahrt eines Parkplatzes in der Rindelbacher Straße aufgestellt ist. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro beziffert. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen größeren Lkw handeln; im Schnee konnten Abdrücke eines Zwillingsreifens festgestellt werden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: 3000 Euro Schaden

Zwischen 9.30 Uhr und 13 Uhr am Montag beschädigte ein unbekannter Pkw-Lenker einen Pkw Audi, der im Parkhaus City Center abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Heubach: Zwei Fahrzeuge gestreift

Beim Vorbeifahren streifte ein bislang unbekannter Autofahrer zwei am Straßenrand der Böbinger Straße geparkten Pkw Hyundai und Opel, wobei ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro entstand. Die Beschädigungen entstanden in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 18.40 Uhr am Montag. Hinweise in beiden Fällen bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: 80-Jährige bestohlen

Während sie mit dem Verstauen ihrer eingekauften Waren beschäftigt war, entwendete ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Eutighofer Straße den Geldbeutel einer 80-Jährigen. Die Geldbörse war in einer roten Tasche, welche die Dame an ihrem Einkaufswagen hängen hatte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Königsturmstraße übersah ein 35-Jähriger am Montagmittag kurz vor 13 Uhr den neben ihm fahrenden Pkw eines 82-Jährigen. Bei der Kollision der beiden Pkw VW und Peugeot entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Gschwend: Fahrzeug übersehen

Beim Abbiegen von der Schlechtenbacher Straße in die Frickenhofer Straße übersah ein 64-Jähriger am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr den Pkw Mini einer 46-Jährigen und streifte diesen mit seinem Pkw Opel. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

Leinzell: Beim Vorbeifahren gestreift

Am Montagvormittag gegen 11.25 Uhr streifte ein 51-Jähriger beim Vorbeifahren mit seinem Pkw Mercedes Benz einen in der Rosensteinstraße abgestellten Pkw Iveco, wobei ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro entstand.

Lorch: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren seines Pkw Mercedes Benz auf dem Parkplatz auf Höhe Wachthaus beschädigte ein 55-Jähriger am Montag gegen 11.15 Uhr den Pkw Ford eines 50-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand.

