POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruchsversuche, Verkehrsunfälle & Farbschmiererei

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen in eine Metzgerei in der Kurzen Straße einzubrechen. Glücklicherweise scheiterten die Täter an der Eingangstüre und gelangten daher nicht ins Ladengeschäft, beim Einbruchsversuch richteten sie allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro an. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Versuchter Einbruch in Gaststätte

Am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr schlug ein bisher unbekannter Täter die Eingangstüre einer Gaststätte in der Langen Straße ein. Da er von einem Zeugen gestört wurde, flüchtete der Täter anschließend ohne Diebesgut. Zeugen, die Hinweise zum bisher unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Mini contra Lkw

Rund 12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr auf der L 1147. Ein 60 Jahre alter Mann fuhr mit einem Mini samt Anhänger die Landesstraße in Richtung Oberberken entlang. In einer Rechtskurve kam er zunächst zu weit nach links und erblickte dann einen entgegenkommenden Lkw. Um eine Kollision zu verhindern, wich er nach rechts aus, der Anhänger streifte allerdings den Lkw und beschädigte diesen auf der linken Fahrzeugseite. Verletzt wurde beim Unfall zum Glück niemand.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen einen in der Gerokstraße geparkten VW Golf und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Auto wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Allmersbach im Tal: Farbschmiererei

Bisher unbekannte Vandalen beschmierten zwischen Freitag und Montag eine Garagenwand in der Backnanger Straße mit violetter Farbe. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weissach im Tal unter der Telefonnummer 07191 35260 entgegengenommen.

