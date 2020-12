Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Vier Fahrzeuge beschädigt - Unfallfluchten - Farbschmierereien - Unfälle

Schwäbisch Hall: Parkenden PKW beschädigt

Am Donnerstag zwischen 19:10 Uhr und 19:58 Uhr stellte ein 31-jähriger Mann seinen PKW Ford Ranger auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Salinenstraße ab. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellt er fest, dass dieses durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 entgegen.

Ilshofen: Vorfahrt missachtet

Am Samstag um 12:45 Uhr fuhr ein 65-jähriger Opel-Fahrer von Ruppertshofen in Richtung Hessenau. An der Kreuzung Zum Jagsttal übersah der Opel-Fahrer einen auf der K 2664 von Dünsbach in Richtung Dörrmenz fahrenden 63-jährigen Audi-Lenker. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien und Sachbeschädigung

Am Freitag zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr konnte in der Wartehalle des Bahnhofs in Hessental ein etwa 30-jähriger Mann beobachtet werden, welcher mit einem schwarzen Stift eine Steinmauer zwischen den dortigen Holzbänken bemalte. Der Mann war etwa 175cm groß, schlank und hatte lockige, schulterlange Haare mit Seitenscheitel. In der Hand hatte der Mann, der mit osteuropäischem Dialekt sprach, eine Glühweinflasche. Ebenfalls wurden im Bahnhof zwei Scheiben von Schaukästen mit Fahrplänen zerschlagen sowie die Scheiben an den beiden Fahrkartenautomaten. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Schwäbisch Hall: Farbschmierereien

In der Salinenstraße wurde zwischen Freitagabend, 18 Uhr und Samstagmorgen, 9 Uhr, ein Gebäude mit Farbe besprüht. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Hinweise auf die Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Nummer 0791 / 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: 12.000 Euro Schaden und zwei leicht Verletzte

Am Freitag um 18:10 Uhr befuhr ein 31-jähriger Opel-Fahrer die Kreisstraße 2594 von Hohenholz in Richtung Bundesstraße 19. An der Einmündung in die Bundesstraße missachtete der Opel-Fahrer die Vorfahrt einer 49-jährigen Skoda-Lenkerin, welcher auf der B19 in Richtung Rosengarten fuhr. Bei dem Unfall, bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstand, wurden beide Fahrer leicht verletzt. Beide PKW mussten abgeschleppt werden.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Freitag um 22:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem silberfarbenen Golf IV die Zufahrt zu einem Drive-In Schalter eines Schnellrestaurants in der Stuttgarter Straße. Bei einem Fahrmanöver prallte der Golf gegen ein Tor, welches hierbei beschädigt wurde. Anschließend entfernte sich der Golf-Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000

Crailsheim: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Samstag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr, beim Ausparken aus einem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Schönebürgstraße einen dort geparkten PKW Fiat. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, bei welchem es sich vermutlich um einen dunklen PKW handelte, unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf diese Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: PKW kommt von Fahrbahn ab

Am Samstag um kurz vor 13:15 Uhr befuhr eine 27-jährige Lenkerin eines VW Polo die Kreisstraße 2641 von Onolzheim in Richtung Jagstheim. Etwa 700 Meter nach Onolzheim geriet der PKW aufgrund einer Unachtsamkeit der Fahrerin nach rechts ins Bankett. Anschließend kam das Fahrzeug ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei entstand an dem Polo wirtschaftlicher Totalaschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Crailsheim: Vier Fahrzeuge beschädigt

Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Samstagmorgen, 05.30 Uhr, wurden vier in der Geschwister-Scholl-Straße in Crailsheim geparkte Fahrzeuge von bisher unbekannten Vandalen beschädigt. Unter anderem wurden die Spiegel beschädigt bzw. die Fahrzeuge teilweise zerkratzt. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 3300 Euro geschätzt. Hinweise auf diese Sachbeschädigungen erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800.

