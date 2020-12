POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Autos zerkratzt, Feuerwehreinsatz, Zigarettenautomat gesprengt u.a.

Polizeipräsidium Aalen

Korb: Aufgefahren

Rund 14.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 13:15 Uhr in der Korber Straße. Ein 27 Jahre alter Mitsubishi-Fahrer bemerkte zu spät, dass der vor ihm fahrende 47-jährige Ford-Fahrer an einer Engstelle abbremste, um einen entgegenkommenden Pkw passieren zu lassen und fuhr diesem auf. Durch den Aufprall wurde der Ford gegen den entgegenkommenden Honda einer 42-Jährigen geschoben. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Schorndorf: Autos zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Samstag, 8:45 Uhr und Sonntag, 12 Uhr zerkratzten bisher unbekannte Täter zwei Autos, die in einem Hinterhof in der Urbanstraße abgestellt waren. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Backnang: Kleine Ursache - große Wirkung

Mit 22 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Backnang am Sonntagabend gegen 23.10 Uhr zu einem vermeintlichen Brand in einem Seniorenheim in der Eugen-Adolff-Straße aus. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass der Brandalarm durch einen Rauchmelder ausgelöst worden war. Ein 70-Jähriger hatte eine Kaffeemaschine auf eine Herdplatte gestellt und diese versehentlich eingeschaltet, wodurch das Gehäuse der Kaffeemaschine anfing zu schmelzen. Durch die starke Rauchentwicklung löste der Melder aus. Der 70-Jährige wurde vorsorglich untersucht, blieb aber offenbar unverletzt.

Backnang: Aufgefahren

Bereits am Samstagnachmittag gegen 16.35 Uhr musste ein 66-Jähriger seinen Pkw Hyundai verkehrsbedingt auf der Weissacher Straße anhalten. Ein 31-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Fiat auf, wobei ein Sachschaden von rund 1500 Euro entstand.

Backnang: Zigarettenautomat gesprengt

Vermutlich durch einströmende Gase sprengten Unbekannte zwischen Freitagabend 22 Uhr und Samstagmorgen 7 Uhr einen Zigarettenautomaten, der an einer Gaststätte im Zeller Weg aufgestellt ist. Die Täter entwendeten eine bislang unbekannte Summe an Bargeld; Zigarettenschachteln wurden von ihnen zurückgelassen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang, Tel.: 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Sträflicher Leichtsinn

Ein Zeuge verständigte am Sonntagabend gegen 23.45 Uhr die Polizei, nachdem er zwei Personen auf dem GEWA-Tower stehen sah. Aufgrund der Meldung fuhren mehrere Streifenwagenbesatzungen des Fellbacher Polizeireviers die Örtlichkeit an, wo sie tatsächlich zwei 32 und 22 Jahre alte Männer feststellen konnten. Die beiden müssen nun mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch rechnen.

Fellbach: Jugendliche beim Fahrraddiebstahl beobachtet

Erfolglos blieb die Fahndung nach mehreren Jugendlichen, die Zeugenaussagen zufolge am Sonntagabend gegen 18.20 Uhr auf dem Vorplatz des Rathauses ein Fahrrad entwendet haben. Die Teenager gingen offenbar zum Vorplatz des Rathauses, wo vier "Schmiere" standen und zwei weitere das Schloss eines abgestellten Fahrrads aufbrachen. Anschließend verließen die Jugendlichen die Örtlichkeit wieder. Es ist lediglich bekannt, dass einer der Jugendlichen eine Jacke mit roten Ärmeln trug. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Fellbach, Tel.: 0711/57720.

Kernen: Fahrzeug machte sich selbständig

Gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen stellte ein 35-Jähriger seinen Pkw Mitsubishi in der Fellbacher Straße ab. Da er das Fahrzeug offenbar nicht ausreichend absicherte, machte sich dieses selbständig und rollte die Straße hinab. Im Kurvenbereich querte der Pkw die Fahrbahn, überfuhr einen Bordstein und prallte dann gegen eine Natursteinmauer. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 4000 Euro.

