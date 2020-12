Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat aufgebrochen, Einbruch in Firma & Verkehrsunfall

AalenAalen (ots)

Aalen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Samstag und Montag wurde mit brachialer Gewalt der Geldeinzugsbereich eines Zigarettenautomaten aufgehebelt, der in der Friedrichstraße im Bereich eines Imbisses aufgestellt ist. Der Täter gelangte so an das Bargeld im Automaten, der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Einbruch in Firma

Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sich Unbekannte zwischen Sonntagmorgen 2 Uhr und Montagmorgen 4.30 Uhr Zutritt in die Werkhalle einer Firma in der Adam-Riese-Straße und entwendeten Werkzeug und Maschinen im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro. Zum Abtransport des Diebesgutes dürfte ein größeres Fahrzeug benutzt worden sein. Der Schaden am Fenster beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Auf der B 29 kam am Montag ein 91-jähriger Mercedes-Fahrer gegen 9 Uhr kurz vor der Ausfahrt Lorch-Ost aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte an einer Baustellenbegrenzung drei Warnbaken. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

