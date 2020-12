POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Einbruch in Rohbau - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Crailsheim: Einbruch in Rohbau

Über die Tiefgarage drang ein bislang unbekannter Einbrecher, im Zeitraum von Freitagmittag, 12 Uhr bis Montagmorgen, 07:20 Uhr, in einen Rohbau in der Straße Am Aspenbächle ein. Aus dem Rohbau wurden letztendlich diverse Maschinen und Akkus der Marken Makita, Bosch, Hitachi sowie Dewalt entwendet. Zudem wurden zwei schwarze Werkzeugkoffer, zwei Heizstrahler, zwei Wasserwaagen, ein Rätschenkoffer, zwei Kabeltrommeln und zwei Baustrahler gestohlen. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Crailsheim: Unfall beim Einparken

Beim rückwärts einparken in einen Parkplatz in der Salzburger Straße beschädigte am Montag um 07:15 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem MAN-LKW einen dort geparkten Renault Master. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Obersontheim: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit fuhr am Montag um kurz vor 12 Uhr eine 66-jährige Audi-Lenkerin auf einen davorstehenden PKW VW eines 49-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich in der Straße Stockäcker ereignet hat, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Schwäbisch Hall: Tiefstehende Sonne

Am Montag um 10:35 Uhr wollte ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer von Langen graben nach links auf ein Grundstück einfahren. Hierbei übersah er aufgrund er tiefstehenden Sonne einen entgegenkommenden VW Golf einer 43-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Hall: Tiefstehende Sonne II

Am Montag um kurz vor 09:15 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Daimler-Benz den Kreisverkehr in der Daimlerstraße. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah er hierbei einen Fahrradfahrer und kollidierte mit diesem. Der 65-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Vorfahrt missachtet

Am Montag um 07:30 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem PWK VW den Sudetenweg in Fahrtrichtung B19. Auf Höhe des Breslauer Wegs missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opel Astra einer 60-jährigen Fahrerin. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Blaufelden: Unfallflucht

Am Montag zwischen 0 Uhr und 08:30 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die L 1036 von Gerabronn in Richtung Blaufelden. Unmittelbar nach der Abzweigung zur Rudolf-Diesel-Straße kam das Fahrzeug vermutlich aufgrund Reifglätte auf der nachfolgenden Bahnbrücke ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte anschließend gegen das Ende des dortigen Brückengeländers, nachdem er zuvor einen hohen Bordstein überfuhr. Im weiteren Verlauf schlug das Fahrzeug mit der linken Vorderwagenseite in das Brückengeländer ein und verbog dieses auf einer Länge von 4m. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, bei welchem es sich vermutlich um den Fahrer eines bordeauxroten Opel handelt, unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bzw. auf das Fahrzeug nimmt der Polizeiposten Blaufelden unter der Rufnummer 07953 / 925010 entgegen.

