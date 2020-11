Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit Sachschaden

57537 Wissen, K 7257537 Wissen, K 72 (ots)

Am Mi., 18.11.2020, gegen 14:25 Uhr, befuhren ein 24-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Opel Adam und nachfolgend ein 53-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Citroèn die B 62 aus Richtung Betzdorf kommend in Richtung Wissen. In der Ortslage Wissen-Frankenthal kam es an der Einmündung zur Walzwerkstr. zur seitlichen Kollision der beiden PKW, wobei ca. 7000,-EUR Sachschaden entstand. Hierzu machten die Unfallbeteiligten widersprüchliche Angaben. Der 24-Jährige gab auf Befragen an, dass er nach rechts in die Walzwerkstr. abbiegen wollte und er während des Abbiegevorganges unvermittelt rechtsseitig vom nachfolgenden Pkw Citroèn gerammt wurde. Der 53-Jährige schildert, dass der vorausfahrende PKW Opel nach links in Richtung eines Wanderparkplatzes geblinkt und sein Fahrzeug auch nach links gelenkt habe. Er habe daher rechts vorbeifahren wollen, als plötzlich der PKW Opel Adam unvermittelt nach rechts gezogen habe. Eventuelle weitere Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

