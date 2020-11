POL-PDNR: Laser - Geschwindigkeitskontrollen in Raubach und Anhausen

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Laser - Geschwindigkeitskontrollen in Raubach und Anhausen

Raubach

Am Mittwochmorgen führten Polizeibeamte der PI Straßenhaus Geschwindigkeitsmessungen in Raubach und in Anhausen durch. In Raubach ist die Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften in einem Einmündungsbereich auf 50 km/h begrenzt.

Im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 10:00 sind 11 Fahrzeugführer *innen im Verwarngeldbereich und 4 Fahrzeugführer *innen im Bußgeldbereich gemessen worden. Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 93 km/h.

Anschließend wurde eine Lasermessung im Bereich der Landesstraße 258 bei Anhausen durchgeführt. Im Messbereich ist die Geschwindigkeit außerhalb geschlossener Ortschaften auf 70 km/h begrenzt. Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr sind 12 Fahrzeugführer *innen im Verwarngeldbereich und 10 Fahrzeugführer*innen im Bußgeldbereich gemessen worden.

Die Geschwindigkeit der schnellsten Messung betrug 105 km/h.

