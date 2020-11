POL-PDNR: Schulbusunfall

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Schulbusunfall

St. Katharinen

Am Dienstmorgen, 07:10 Uhr, befuhr ein mit Schulkindern voll besetzter Bus die L 254 aus Richtung Notscheid (St. Katharinen) kommend in Fahrtrichtung Hargarten. Bei einem Ausweichmanöver kollidierte der Bus mit einem entgegenkommenden Pkw. Bei dem Verkehrsunfall wurden zwei Kinder leicht und ein Kind schwer verletzt. Zum Teil wurden die Kinder von Angehörigen an der Unfallstelle abgeholt, darüber hinaus setzte das Busunternehmen einen Ersatzbus ein.

