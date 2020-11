Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf- Unfallflüchtiger hatte seit 5 Jahren keinen Führerschein mehr

BetzdorfBetzdorf (ots)

Am 17.11.2020, gegen 15:20 Uhr befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Sprinter die L 288 in Betzdorf. Im Verlauf der Strecke wendete der Fahrer sein Fahrzeug und stieß bei dem Wendemanöver gegen einen Absperrpfosten. Am Pfosten sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden. Der Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle; konnte aber schnell von Beamten der hiesigen Dienststelle ermittelt werden. Bei diesen Ermittlungen wurde festgestellt, dass der junge Mann seit 5 Jahren nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Er hatte seinen Führerschein damals abgeben müssen. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz

Polizeiinspektion Betzdorf (Sieg)

PHK Frank Reifenrath



Telefon: 02741-926146

pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell