Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht

HümmerichHümmerich (ots)

Am frühen Mittwoch ist im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 06:30 Uhr in der Gartenstraße in Hümmerich ein ordnungsgemäß geparkter PKW VW Golf im Bereich des Stoßfängers und des hinteren linken Kotflügels durch eine*n bisher unbekannte*n Verkehrsteilnehmer*in erheblich beschädigt worden. Nach jetzigem Ermittlungsstand dürfte es sich aufgrund des Schadensbildes und der Spurenlage bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein größeres Fahrzeug handeln. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden

