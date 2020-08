Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Scheibe zerstört - Zeugen gesucht

Eine Seitenscheibe des Hintereingangs an der Mulfinger Stauseehalle wurde in den vergangenen Tagen von Unbekannten zerstört. Die Täter warfen vermutlich irgendwann im Zeitraum zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montagmorgen einen Stein gegen die Sicherheitsscheibe an dem Gebäude in der Bachgasse. Das Glas splitterte vollständig, sodass ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Zeugen, die verdächtige Personen rund um die Stauseehalle beobachten konnten, werden gebeten, dies dem Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 zu melden.

Waldenburg: Alkoholisiert am Steuer

Eine ausreichende Flüssigkeitsaufnahme ist wichtig und gesund. Das gilt allerdings nicht, wenn es dabei um alkoholische Getränke geht und sich der Trinkende danach hinters Steuer eines Fahrzeugs setzt. Ein 46 Jahre alter Autofahrer wurde am Montagmorgen gegen 9 Uhr auf der Landstraße bei Waldenburg-Hohebuch kontrolliert. Da bei den Polizisten der Verdacht aufkam, dass der Mann zu viel dem Alkohol zugesprochen hatte, wurde ein Test durchgeführt. Der ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Mann musste die Beamten ins Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

