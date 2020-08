Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.08.2020 mit einem Bericht aus dem Land- und Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Eppingen: Mit entwendetem Pkw Straßenlaterne gerammt, Täter geflüchtet! In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 00.00 Uhr, kam es in Eppingen, in der Heilbronner Straße Ecke Carl-Benz-Straße zum Verkehrsunfall. Ein blauer Pkw Skoda Octavia war auf eine Straßenlaterne aufgefahren, der Pkw wurde dadurch stark beschädigt. Der oder die Täter entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. Im Laufe der polizeilichen Ermittlungen wurde bekannt, dass der Pkw in Sulzfeld entwendet worden war. Außerdem wurde festgestellt, dass die angebrachten amtlichen Kennzeichen zuvor in Eppingen-Mühlbach entwendet wurden. Zeugen gaben an, dass der Pkw verkehrswidrig mit quietschenden Rädern gefahren wurde. Zeugen die Wahrnehmungen zu den Sachverhalten oder den Tätern gemacht haben, werden dringend gebeten sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950, zu melden.

