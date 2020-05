Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum von Freitag, 01.05.2020, 12:00 Uhr bis 03.05.2020, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots)

Tostedt - Festnahme nach versuchten Diebstahl an/in Rohbau

Am Donnerstag, 30.04.2020, gegen 21:25 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass eine männliche Person, nachdem sie entdeckt wurde, von einem Rohbau in der Bahnhofstraße geflüchtet war. Die Person, ein 45-jähriger Mann konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden. Der Mann führte typisches Aufbruchwerkzeug mit sich. Da der Verdacht eines versuchten Diebstahles bestand, wurde der Mann erkennungsdienstlich behandelt und danach entlassen. Was er genau am oder im Rohbau wollte steht noch nicht sicher fest und wird Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Winsen - Suche nach vermisster 78-jähriger Fahrradfahrerin

Am Freitag, 01.05.2020, gegen 21:18 Uhr wird durch einen Angehörigen eine 78-jährige Winsenerin als vermisst gemeldet. Die Frau, wie auch ihr Fahrrad waren nicht an der Wohnanschrift. Es war bekannt, dass die Frau in der Regel ihr bekannte Routen mit dem Fahrrad abfährt. Nachdem eine erste Überprüfung dieser Strecken negativ verlief, wurden umfangreich Einsatzkräfte der Feuerwehr für Suchmaßnahmen hinzugezogen. Auf der Luhe wurde ein Boot der Feuerwehr eingesetzt, sowie der Polizeihubschrauber angefordert. Nach Erweiterung des Suchraumes kann die Frau durch Kräfte der Feuerwehr gegen 01:40 Uhr im Bereich der B4 / Geestwiesenweg aufgefunden werde. Sie war mit dem Fahrrad gestürzt, leicht unterkühlt, sonst aber unverletzt.

