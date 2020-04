POL-WL: Feuer in Einfamilienhaus ++ Tostedt - Unfall unter Alkoholeinfluss ++ Jesteburg/Bendestorf - Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Polizeiinspektion Harburg

Rosengarten/Sieversen (ots)

Feuer in Einfamilienhaus

Am Dienstagabend (28.4.2020), gegen 19:20 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einfamilienhaus an der Straße Am Südhang gerufen. Die vier Bewohner hatten sich im Garten aufgehalten und einen Außenkamin in Betrieb genommen. Kurze Zeit später bemerkten sie starke Rauchentwicklung im Dachgeschoss des Hauses. Der Dachstuhl war in Brand geraten.

Insgesamt vier Ortswehren waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Der Dachstuhl brannte teilweise aus. Das Erdgeschoss ist durch das Löschwasser massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Familie kam zunächst bei Freunden unter.

Heute Nacht (29.4.2020), gegen 3:40 Uhr musste die Feuerwehr erneut anrücken. Zeugen hatten Flammen aus dem Haus schlagen sehen. Möglicherweise hatte sich ein Glutnest im Dachgeschoss gehalten und erneut für Flammenbildung gesorgt. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Morgen an.

Die Polizei hat das Haus für die Ermittlungen zur Brandursache beschlagnahmt.

Tostedt - Unfall unter Alkoholeinfluss

Auf der Straße Am Bahnhof kam es am Dienstag, gegen 10:00 Uhr, zu einem Auffahrunfall. Ein 39-jähriger Mann hatte mit seinem Audi vor einem Fußgängerüberweg abgebremst, um einen Passanten queren zu lassen. Ein hinter ihm fahrender 47-jähriger Mann erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Golf auf den stehenden Audi auf. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 47-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Bei einem Atemalkoholtest erreichte er einen Wert von rund 1,7 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein stellten die Beamten sicher.

Jesteburg/Bendestorf - Polizei sucht Zeugen nach Straßenverkehrsgefährdung

Ein 17-Jähriger hat sich am Montag (27.04.2020) einer Polizeikontrolle entzogen und bei seiner Flucht auf einem nicht zugelassenen Cross-Motorrad mehrere Passanten gefährdet.

Der Jugendliche war den Beamten gegen 18:10 Uhr in Jesteburg aufgefallen. An der Maschine befand sich kein Kennzeichen. Die Beamten folgten dem Motorrad auf der Harburger Straße in Richtung Bendestorf. Als die Beamten ihr Blaulicht einschalteten und dem Motorradfahrer Haltzeichen gaben, beschleunigte dieser seine Maschine auf das Äußerste und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bendestorf. Eine zweite Streifenwagenbesatzung richtete vor der Kreuzung mit der Kleckerwaldstraße eine Straßensperre ein. An dieser fuhr der Cross-Fahrer vorbei, indem er rücksichtslos und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über den Fußweg auswich. Mehrere Passanten, die dort unterwegs waren, mussten zur Seite springen, um dem Motorrad auszuweichen.

In Bendestorf fuhr der Jugendliche von der L 213 in die Feldmark in Richtung Marxen und geriet außer Sicht. Im Rahmen der weiteren Fahndung entdeckten Beamte später in Marxen das gesuchte Motorrad auf einem Grundstück. Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Bewohner aber nicht um den Fahrer, sondern einen Bekannten des Beschuldigten. Der 17-Jährige hatte die Maschine dort auf der Flucht zurückgelassen und sich auf unbekannte Weise entfernt. Das Motorrad wurde sichergestellt.

Gegen den 17-Jährigen wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz eingeleitet.

Die Polizei bittet Zeugen und mögliche Geschädigte, die das Geschehen auf der L 213 mitbekommen haben, sich unter der Telefonnummer 04172 986610 bei der Polizei Salzhausen zu melden.

