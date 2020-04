Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Diebe pumpten Diesel ab

Winsen/Laßrönne (ots)

In der Zeit zwischen dem 23.04.2020 und gestern (27.04.2020) suchten Diebe ein Baustellengelände an der Straße Binnenfeld heim. Die Täter manipulierten das Schloss der Schranke an der Einfahrt und gelangten so auf das Gelände. Aus den Tanks zweier Radlader pumpten die Diebe insgesamt 340 Liter Dieselkraftstoff ab. Aus einem Container stahlen sie mehrere Werkzeuge. Wie die Täter die Beute abtransportierten, ist noch unklar. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Winsen unter der Telefonnummer 04171 7960 entgegen.

