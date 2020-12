Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, betrunkener Autofahrer verletzt Polizisten, Brand einer Scheune, versuchter Wohnungseinbruch & rauchendes Fahrzeug

Waiblingen: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine 34 Jahre alte Frau befuhr am Montag gegen 11 Uhr die Westumfahrung und fuhr hierbei aufgrund kurzer Unachtsamkeit auf den vor ihr stehenden Daimler eines 55-Jährigen auf. Die Unfallverursacherin selbst zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, an den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5000 Euro.

Waiblingen: Betrunkener Autofahrer verletzt Polizisten

Am Montag kurz vor 17 Uhr wurde ein 34 Jahre alter Audi-Fahrer im Bereich einer Tankstelle in der Alten Bundesstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich schnell der Verdacht, dass der Mann betrunken ist und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Als der Autofahrer zur Durchführung einer Blutentnahme mitgenommen werden sollte, leistete er massiven Widerstand und trat mehrfach in Richtung der Ordnungshüter. Auch während der Blutentnahme widersetzte sich der Mann aufs Heftigste und beleidigte die Polizisten. Zwei der eingesetzten Beamten erlitten leichte Verletzungen. Der aggressive Mann verbrachte die Nacht in der Gewahrsamszelle und muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

Remshalden-Grunbach: Brand einer Scheune

Am Montagabend gegen 18:40 Uhr kam es aufgrund eines Defekts an einem Holzofen zum Brand einer Scheune in der Straße Osterhof. Der Inhaber selbst versuchte zunächst den Brand zu löschen und zog sich hierbei eine leichte Rauchgasintoxikation zu. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand. Wie hoch der entstandene Sachschaden an der Scheune ist, ist bislang unklar. Das angrenzende Wohnhaus blieb glücklicherweise unbeschädigt.

Korb: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Dieb versuchte am Montag gegen 19 Uhr in eine Wohnung in der Talstraße einzubrechen. Da er von der Wohnungsinhaberin gestört wurde, ergriff er unverrichteter Dinge die Flucht. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, konnte der Mann unerkannt entkommen.

Er wird als ca. 30-35 Jahre alt, schlank mit kurzen schwarzen Haaren und dunklen Augen beschrieben. Zur Tatzeit soll er eine schwarz-weiße Mund-Nasen-Bedeckung sowie eine rote oder orangene Jacke und eine dunkle Hose getragen haben. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Schorndorf: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 62 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11:30 Uhr. Ein 41-jähriger VW-Fahrer missachtete an der Kreuzung Feuerseestraße / Aichenbachstraße die Vorfahrt des Radfahrers und kollidierte mit diesem. Der beim Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Burgstetten: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montagnachmittag gegen 14:30 Uhr mit einem größeren Fahrzeug eine Gartenmauer in der Alten Backnanger Straße. Dabei verursachte er Sachschaden von etwa 2000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Kernen im Remstal: Auffahrunfall

Ein 48-jähriger BMW-Fahrer erkannte am Dienstagmorgen gegen 05:45 Uhr zu spät, dass ein vor ihm fahrender 47-jähriger Fiat-Fahrer in der Rommelshauser Straße verkehrsbedingt wartete. Der BMW-Fahrer fuhr auf den Fiat auf, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 8000 Euro entstand.

Backnang: Verkehrsunfall

Ein 57-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato war am Montagnachmittag gegen 14:00 Uhr auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs. Er kollidierte aus Unachtsamkeit mit einer vor ihm fahrenden 58-jährigen Mercedes-Fahrerin. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 12 000 Euro.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Montag zwischen 11:30 Uhr und 13:30 Uhr einen geparkten Mercedes in der Dinkelstraße. Er verursachte Sachschaden von etwa 1000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach bittet zur Ermittlung des Unfallverursachers unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise.

Kernen im Remstal-Stetten: Rauchendes Fahrzeug

Ein 20-Jähriger war am Montagnachmittag gegen 15:45 Uhr mit einem Chrysler im Bereich der Weinstraße unterwegs. Während der Fahrt begann das Fahrzeug zu qualmen. Der 20-Jährige verließ das Fahrzeug und verständigte die Feuerwehr. Diese kam mit einem Fahrzeug und sieben Personen vor Ort und konnte verhindern, dass das Fahrzeug in Brand geriet. Der Fahrer des Fahrzeugs blieb dabei unverletzt.

