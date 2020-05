Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Bedrohung mit Messer in Krebsförden

Schwerin (ots)

Am Montag, dem 25.05.2020, kam es gegen 20:00 Uhr im Stadtteil Krebsförden zur Sachbeschädigung, Bedrohung und versuchten gefährlichen Körperverletzung mittels zweier Küchenmesser. Nach ersten Ermittlungen, hielt sich der deutsche Tatverdächtige mit Bekannten in einer Wohnung auf. Im Verlauf kam es zu einem verbalen Streit, welcher in einer körperlichen Auseinandersetzung mündete. Hierbei wurde durch den 42-jährigen Tatverdächtigen das Mobiliar der Wohnung zerstört. In der Folge bedrohte der Tatverdächtige mit zwei Küchenmessern die anwesenden Personen. Alle Personen konnten unverletzt aus der Wohnung flüchten. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde durch die Einsatzkräfte am Ereignisort auf der Straße mit den genannten Küchenmessern angetroffen. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen verbal beruhigen und schlussendlich überwältigen. Gegen den Tatverdächtigen wird jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen der oben genannten Delikte eingeleitet. Im Auftrag Maria Potratz Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Schwerin Polizeihauptrevier Schwerin

