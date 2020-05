Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Photovaltaikanlage in Börgerende

Börgerende (ots)

Am 25.05.2020 gegen 18:00 Uhr wurde ein Brand in einem Einfamilienhaus in Börgerende bekannt. Vor Ort stellten die Polizeibeamten zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr Börgerende-Rethwisch fest, dass sich die Batterie einer Photovoltaikanlage selbstständig entzündet hatte. Der 64-jährige Hauseigentümer hatte den Brand, in einem Heizungsraum neben dem Haus, selbstständig noch vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht und zog sich dabei eine Rauchintoxikation zu. Der Mann konnte aber nach kurzer Behandlung die Klinik wieder verlassen. Die eingesetzten Feuerwehrleute sowie zwei Polizeivollzugsbeamte mussten sich ebenfalls in ärztliche Behandlung begeben, da nicht auszuschließen war, dass schädliche Gase ausgetreten waren. Im Rahmen der Untersuchungen konnte jedoch eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Einsatzkräfte ausgeschlossen werden. Das Einfamilienhaus ist, nach einer abschließenden Schadstoffmessung durch den Gefahrgutzug der Feuerwehr, weiterhin bewohnbar. Der betroffenen Heizungsraum ist stark verrußt. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt. Im Auftrag Sven Nowak Polizeihauptrevier Bad Doberan

Rückfragen zu den Bürozeiten:

Polizeipräsidium Rostock

Pressestelle

Yvonne Hanske Stefanie Busch

Telefon 1: 038208 888 2040

Telefon 2: 038208 888 2041

Fax: 038208 888 2006

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888 2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell