Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Drei Leichtverletzte bei Unfall

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Ecke Bergkirchener Straße/Werster Heide sind am frühen Mittwochmorgen drei Menschen leicht verletzt worden.

Ein 54-jähriger Mann war um kurz vor 6 Uhr mit seinem BMW auf der Werster Heide unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Bergkirchener Straße abzubiegen. Hierbei näherte sich aus Sicht des BMW-Fahrers von links kommend ein 67-jähriger Citroën-Fahrer auf der Vorfahrtsstraße. Da an dessen Pkw der rechte Fahrtrichtungsanzeige blinkte, ging der 54-Jährige davon aus, dass der Mann in die Straße Werster Heide abbiegen würde. Daher fuhr er in den Einmündungsbereich, wo es jedoch zur Kollision der Fahrzeuge kam.

Durch die Wucht des Aufpralls erlitten beide Fahrer sowie eine 20-jährige Mitfahrerin im Citroën leichte Verletzungen. Zudem entstanden an den Autos erhebliche Schäden.

