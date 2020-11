Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto schleudert in Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

PetershagenPetershagen (ots)

Auf dem Brückenweg bei Wasserburg schleuderte am Montagnachmittag eine Autofahrerin mit ihren Wagen in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Beide Fahrerinnen verletzten sich leicht. An den Autos entstand Totalschaden.

Gegen 15.35 Uhr befuhr eine Petershägerin (52) mit ihrem Jeep den Brückenweg in Richtung Wasserstraße. Ausgangs einer Linkskurve geriet sie mit ihrem Wagen auf den rechten Grünstreifen. Hier überfuhr sie einen Leitpfosten und verlor anschließend die Kontrolle über ihren Wagen. Das Fahrzeug schleuderte auf die Gegenfahrspur, wo es frontal mit einem entgegenkommenden Audi, an dessen Steuer eine 50-jährige Petershägerin saß, kollidierte. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell