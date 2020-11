Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Verkehrszeichen umgefahren und geflüchtet

Bild-Infos

Download

EspelkampEspelkamp (ots)

Auf ein umgefahrenes und aus dem Boden gerissenes Verkehrszeichen an der Einmündung "Alte Waldstraße" zur B239 stieß am Samstagmittag eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Espelkamp. Zwar fehlt vom Verursacher bisher jede Spur, aber der Wagen dürfte an der rechten Front erheblich beschädigt sein. Zudem konnten einige Fahrzeugteile gesichert werden.

Aufgrund der Spurenlage dürfte der Verursacher die "Alte Waldstraße" aus Richtung Freizeitbad kommend in Richtung Bundesstraße gefahren sein. Kurz vor der Einmündung fuhr er in der scharfen linken Kurve fast geradeaus. Nach Überfahren des Gehweges und der angrenzenden Wiese prallte der Wagen gegen das Verkehrszeichen und überfuhr es mutmaßlich. Anschließend setzte der Verursacher über die Wiese auf die Bremer Straße fort.

Hinweise bitte unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an das Verkehrskommissariat in Lübbecke.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell