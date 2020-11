Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fahrradfahrerinnen stoßen frontal zusammen

Lübbecke, LöhneLübbecke, Löhne (ots)

Auf dem kombinierten Fuß- und Radweg im Bereich Horst Höhe stießen am Samstagnachmittag zwei Fahrradfahrerinnen frontal zusammen. Hierbei zogen sich beide Frauen Verletzungen zu.

Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr eine 56-jährige Löhnerin gegen 14.20 Uhr den kombinierten Fuß- und Radweg der Berliner Straße bergauf in Richtung "Am Strubberg". Mittig der Steigung, in einer lang gezogenen Linkskurve, kam ihr mit hoher Geschwindigkeit eine Pedelec-Fahrerin entgegen gefahren. Hierbei fuhr die Lübbeckerin mittig des Weges. Die Löhnerin versuchte noch auszuweichen, konnte die Kollision aber nicht mehr verhindern. Beim Sturz kollidierte die 22-Jährige mit der Leitplanke und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde mittels Rettungswagen dem Krankenhaus Lübbecke zugeführt.

