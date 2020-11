Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin (36) bei Unfall leicht verletzt

RahdenRahden (ots)

Zu dem Zusammenstoß zweier Autos ist es am Montagvormittag an der Ecke Marktstraße/Lübbecker Straße/Mindener Straße in Rahden gekommen. Dabei erlitt eine 36-jährige Frau aus Rahden leichte Verletzungen.

Ein 42 Jahre alter Mann aus Preußisch Oldendorf war mit seinem VW gegen 11.20 Uhr auf der Mindener Straße unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Lübbecker Straße abzubiegen. Den Erkenntnissen der Polizei zufolge kam es dabei zur Kollision mit dem Skoda der 36-Jährigen, die zu diesem Zeitpunkt von der Markstraße nach links auf die Mindener Straße einbiegen wollte.

Die Rahdenerin klagte bei der Unfallaufnahme über Schmerzen und erklärte gegenüber den Polizisten, dass sie später einen Arzt aufsuchen wolle. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der VW-Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell