POL-MI: Wasserschutzpolizei lässt Auto aus Mittelkanal bergen: Mit dem gestohlenen Wagen wurde zuvor der Sportplatz Hille verwüstet

Hille, MindenHille, Minden (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke sowie der Wasserschutzpolizeiwache Minden des Polizeipräsidiums Duisburg

Einen Mercedes V-Klasse ließ die Wasserschutzpolizei Minden Dienstagmittag aus dem Mittellandkanal bergen. Ermittlungen ergaben, dass das Fahrzeug in der Nacht zu Montag in Minden entwendet wurde. Zudem besteht der begründete Verdacht, dass Unbekannte mit dem Wagen den Sportplatz in Hartum verwüstet haben.

Der Reihe nach: Am Montagmorgen meldete der Besitzer eines schwarzen Mercedes V-Klasse seinen Firmenwagen als gestohlen. Der Mindener hatte den Wagen am Sonntagabend gegen 17 Uhr letztmalig auf dem Grundstück im "Trippeldamm" gesehen. Als er das Auto am Montag gegen 7.20 Uhr wieder nutzen wollte, war es bereits entwendet.

Ebenfalls am Montag fand ein Verantwortlicher der Stadt Hille den verwüsteten Sportplatz Hartum vor. Unbekannte hatten dort zwischen Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr bis zur Entdeckung der Verwüstung am Montag gegen 10 Uhr zunächst mit einem Wagen die Eisenschranke an der Zufahrt umgefahren. Anschließend führten sie auf der Rasenfläche nicht nur Drift- und Schleuderübungen durch, sondern überfuhren beide Fußballtore sowie einen Holzzaun. Hier fanden die Polizisten mehrere Fahrzeugteile, die auf einen Mercedes Rückschlüsse erlaubten. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Der Kreis schloss sich am Dienstagmittag: Nach Hinweisen hatte die Wasserschutzpolizei im Mittellandkanal in Höhe Kilometer 97,5 einen Gegenstand geortet, der sich letztendlich als ein Auto herausstellte. Daher beauftragten die Einsatzkräfte das Wasser- und Schifffahrtsamt Minden, um das Fahrzeug mittels Schwimmponton und Kran zu bergen. Als dann ein dunkler Wagen aus dem Wasser gehoben wurde, ahnten die Beamten gleich, dass es sich um den gestohlenen Van handelt, mit dem mutmaßlich die Verwüstungen verursacht wurden. Daher stellte man den Mercedes sicher. Während der Bergungsarbeiten musste der Mittellandkanal ab 13 Uhr rund zwei Stunden für den Schiffsverkehr gesperrt werden.

In Zusammenhang mit den Taten bitten unsere Ermittler um Zeugenhinweise. Wem zwischen Sonntagabend und Montagvormittag im Bereich Minden und Hille oder unter Umständen auch in den nahe liegenden Kommunen ein schwarzer Mercedes V-Klasse aufgefallen ist, wendet sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die Polizei Minden.

