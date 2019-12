Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 27-jähriger Marler randaliert an Unfallstelle

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Strafverfahren wegen Widerstandes, gefährlicher Körperverletzung und weiteren Delikten muss jetzt ein 27-Jähriger aus Marl rechnen, nachdem er am frühen Samstagmorgen, 28. Dezember, an einer Unfallstelle an der Florastraße zunächst Unfallzeugen und später noch Polizisten angegriffen hatte. Gegen 2.40 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung zu einem Verkehrsunfall an der Florastraße Ecke Hohenzollernstraße gerufen. Als die Beamten dort eintrafen, sahen sie, wie der Marler einen Verbandskasten in Richtung eines Unfallzeugen warf. Zuvor hatte der Randalierer bereits seine Unfallgegnerin laut angeschrien und zur Hilfe eilende Zeugen geschlagen. Die Polizisten sprachen den 27-Jährigen an und versuchten ihn zu beruhigen. Dieses gelang nicht. Der aggressive Mann bedrohte zunächst die Beamten, kurze Zeit später schlug er auf sie ein. Die Ordnungshüter brachten den Mann aus Marl zu Boden, fesselten ihn und nahmen ihn anschließend mit zur Wache. Später wurde er in eine Psychiatrie gebracht. Beide Polizeibeamten und ein Unfallzeuge erlitten leichte Verletzungen. Die Polizisten konnten ihren Dienst fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell