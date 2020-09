Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zell-Merl: Sachbeschädigung an Pkw

Zell (ots)

Am 09.09.2020 kam es im Zeitraum von 01:00 Uhr bis 09:00 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw im Stadtteil Merl. Der schwarze BMW Geländewagen war im Bereich "In Spay / Neue Kehr" am Fahrbahnrand abgestellt und wurde durch bislang unbekannte Täter auf der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zell unter Telefon: 06542/98670 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell/Mosel

Telefon: 06542/98670

E-Mail: pizell@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell