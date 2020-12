POL-AA: Ostalbkreis: Aufzuchtanlage gefunden, Einbruchsversuch, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Ostalbkreis: Aufzuchtanlage gefunden, Einbruchsversuch, Unfälle

AalenAalen (ots)

Oberkochen: Cannabis-Aufzuchtanlage gefunden

In einem Wohnhaus in der Brunnenhaldestraße kam es am Montagabend gegen 21:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz aufgrund einer Ruhestörung. Dabei wurden die Beamten zufälligerweise auf eine Wohnung aufmerksam, aus der starker Marihuanageruch drang. Der Wohnungsinhaber öffnete den Beamten auf Klingeln die Türe. Anschließend wurde die Wohnung des Mannes mit dessen Einverständnis durchsucht. Hierbei wurden mehrere blühende sowie bereits abgeerntete Marihuanapflanzen und entsprechendes Zubehör einer Aufzuchtanlage aufgefunden. Die Beweismittel wurden sichergestellt, auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren zu.

Oberkochen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagmorgen bog ein 56-jähriger Audi-Lenker gegen 5.20 Uhr von der B 19 an der Kreuzung zur K 3292 nach rechts ab. Dabei kollidierte mit einer vorfahrtsberechtigten 56-jährigen VW-Lenkerin, die auf der K 3292 in Richtung Oberkochen unterwegs war. Die Pkw-Lenkerin verlor durch den Zusammenstoß die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß gegen die rechte Leitplanke. Sie wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Samstagmorgen, 8 Uhr und Montagmorgen, 7.15 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein-/Ausparken einen geparkten Pkw Daimler-Benz, der am rechten Fahrbahnrand der Silcherstraße abgestellt war. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Hinweise werden vom Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen genommen.

Bopfingen-Oberdorf: Unfall beim Ausparken

Eine 32-jährige Audi-Lenkerin übersah beim Rückwärtsausparken von einem Parkplatz eine 31-jährige BMW-Lenkerin, die verkehrsbedingt im Altbachweg hinter ihr angehalten hatte. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von ca. 2500 Euro.

Bopfingen-Oberdorf: Versuchter Einbruch in Garage

Von Unbekannten wurde zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstmorgen versucht, das hölzerne Garagentor bei der Grundschule in der Schulstraße aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Hinweise Tel. 07362/96020.

Leinzell: Sachbeschädigung an Pkw

An einem Pkw Ford wurden die beiden Reifen an der Fahrerseite von Unbekannten zerstochen. Die Beschädigung erfolgte zwischen Samstagnachmittag und Dienstagvormittag, als das Fahrzeug in der Mulfinger Straße abgestellt war. Der Schaden wird auf ca. 400 Euro beziffert. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen genommen.

