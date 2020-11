Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsam für Ihre Gesundheit: Zwischenbilanz des Signaltages

Sankt Augustin, NRWSankt Augustin, NRW (ots)

Ergänzend zu der Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4768357 vom 19.11.2020 zieht das Ministerium für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen eine Zwischenbilanz.

Die Bundespolizei unterstützt auch weiterhin in den Nachmittagsstunden des 24.11.2020 landesweit die Ordnungsbehörden und Eisenbahnverkehrsunternehmen mit verstärkten Einsatzkräften in verschiedenen Bahnhöfen und Zügen die Schwerpunktkontrollen zur Einhaltung der Maskenpflicht. Nach den ersten fünf Stunden gibt es in Nordrhein-Westfalen eine erste Zwischenbilanz, die im angehängten Download eingesehen werden kann.

Die Bundespolizei möchte, dass Sie gesund bleiben! Schützen Sie sich und andere. Setzen Sie Ihre Maske auf!

