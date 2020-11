Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Täter stellt sich nach Öffentlichkeitsfahndung

MünsterMünster (ots)

Der am 18.11.2020 mittels einer Öffentlichkeitsfahndung gesuchte, unbekannte Täter einer räuberischen Erpressung am Bahnhof Hiltrup ist identifiziert.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70116/4767440

Den ersten Hinweis zu dem Beschuldigten erhielt die Bundespolizei Münster von einem Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Münster. Noch bevor diesem Hinweis nachgegangen werden konnte, gab sich der Beschuldigte bei der Bundespolizei als gesuchter Täter zu erkennen. Die Öffentlichkeitsfahndung vom 18.11.2020 wird hiermit zurückgezogen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass elektronisch veröffentlichte Fahndungsfotos zu löschen sind und nicht mehr in den Medien, insbesondere in den sozialen Medien, verbreitet werden dürfen.

