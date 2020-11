Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Beim Diebstahl erwischt - Ladendieb beleidigt Detektiv rassistisch - Bundespolizei ermittelt gegen 52-Jährigen

EssenEssen (ots)

Am Sonntagvormittag (22. November) soll ein 52-jähriger Mann in einer Drogerie im Essener Hauptbahnhof einen Käse gestohlen haben. Als er dabei durch den Ladendetektiv "erwischt" wurde, soll er diesen als "Drecksneger" tituliert haben. Seine volksverhetzenden Entgleisungen endeten auch nicht, als Einsatzkräfte der Bundespolizei in der Drogerie eintrafen.

Gegen 11 Uhr wurden Bundespolizisten zu einem Ladendiebstahl in einer Drogerie im Essener Hauptbahnhof gerufen. Als Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, beleidigte der Tatverdächtige den 29-jährigen Ladendetektiv vor diesen in volksverhetzender Art und Weise.

Als die Bundespolizisten den 52-Jährigen zur Ordnung riefen, wurden auch diese beleidigt. Wie Zeugen erklärten, soll der aggressive Mann zuvor zwei Käse gestohlen haben. Zur Identitätsfeststellung wurde der Essener daraufhin zur Wache gebracht. Dort ließ er seiner offensichtlichen Unzufriedenheit weiter freien Lauf. Dies bekamen die Bundespolizisten zu spüren, indem alle Anwesenden "durchbeleidigt" wurden.

Gegen den polizeibekannten Mann leitete die Bundespolizei ein Strafverfahren wegen Diebstahls, Beleidigung und Volksverhetzung ein. *ST

