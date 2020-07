Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Raub auf Spielhalle - Zeugen gesucht!

Krefeld (ots)

Am heutigen Sonntag, dem 26.07.2020, ereignete sich in den frühen Morgenstunden ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Spielhalle in Krefeld Stadtmitte.

Gegen 00:47 Uhr betrat ein mit einem Messer bewaffneter Täter eine Spielhalle an der Rheinstraße. Unter Vorhalt des Messers forderte er von der Spielhallenaufsicht die Herausgabe von Bargeld. Nach einem Griff in die Kasse flüchtete der unbekannte Mann anschließend mit dem Geld auf einem schwarzen Mountainbike über den Ostwall in Richtung Polizeipräsidium.

Der Räuber wird als 170cm groß und mit dünner Statur beschrieben. Bei Tatausführung trug er einen dunklen Anorak, schwarze klobige Handschuhe, einen Rucksack und einen auffälligen schwarzen Mund-Nasenschutz mit weißem Totenkopf. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch. (345)

Hinweise bitte an 02151 634 0 oder an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de

