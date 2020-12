POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Sachbeschädigung, körperliche Auseinandersetzung, Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Aalen: Parkrempler

Gegen 21.40 Uhr am Dienstagabend parkte eine 29-Jährige ihren Pkw Ford rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Weilerstraße aus. Dabei übersah sie einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite abgestellten Pkw Ford Fiesta und streifte diesen, wobei ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand.

Abtsgmünd: 4500 Euro Sachschaden

Auf rund 4500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den eine 55-Jährige am Dienstagabend verursachte. Gegen 18 Uhr parkte sie ihren Pkw an dem ein Wohnwagen angehängt war, in der Straße Osteren aus. Dabei beschädigte sie mit dem Wohnwagen den Pkw Mercedes einer 53-Jährigen.

Abtsgmünd: Fahrzeug zerkratzt

Zwischen Montagnachmittag, 16 Uhr und Dienstagmorgen, 5.50 Uhr zerkratzten Unbekannte einen Pkw Audi, der in einem Hofraum in der Kopernikusstraße abgestellt war. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Abtsgmünd, Tel.: 07366/96660.

Aalen: Fahrzeug übersehen

Um die Parkposition ihres Pkw Porsche zu korrigieren setzte eine 55-Jährige ihr Fahrzeug am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Gmünder Straße ein Stück zurück. Dabei beschädigte sie den hinter ihr stehenden Pkw Ford eines 58-Jährigen, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

Aalen: Fahrrad entwendet

Bereits am Montag zwischen 7.20 Uhr und 20 Uhr wurde ein schwarzes Fahrrad der Marke Pegasus Solero SL Disc 24 von Unbekannten entwendet. Das Rad, das türkisfarbene Elemente hat, war mit einem Kettenschloss an der Gemeinschaftsschule in der Hofherrnstraße angekettet. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf rund 400 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des entwendeten Fahrrads nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Heubach: Wildunfall

Auf der Kreisstraße 3283 zwischen Lautern und Essingen erfasste ein 29-Jähriger am Dienstagmorgen gegen 7.45 Uhr mit seinem Pkw Suzuki ein die Fahrbahn querendes Reh, wobei an seinem Fahrzeug ein Schaden von rund 2000 Euro entstand.

Ellwangen: Tätliche Auseinandersetzung in der LEA

Sechs Streifenbesatzungen rückten am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr in die Landeserstaufnahmeeinrichtung aus, nachdem von dort eine tätliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass es zu Streitereien gekommen war, die in Schläge ausgeartet sind. Beim Eintreffen der Polizei waren alle Beteiligten über ein Fenster geflüchtet; lediglich ein Beteiligter konnte noch angetroffen werden. Bislang sind drei Beteiligte bekannt. Das Polizeirevier Ellwangen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ellwangen: Unfall beim Ausparken

Auf rund 3000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 75-Jähriger am Dienstagmittag gegen 12.40 Uhr verursachte, als er mit seinem Pkw Opel beim Ausparken einen Pkw Audi beschädigte, der auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Konrad-Adenauer-Straße abgestellt war.

Ellwangen: Aufgefahren - 11.000 Euro Sachschaden

Verkehrsbedingt musste ein Autofahrer seinen Pkw BMW am Dienstagmittag gegen 12 Uhr auf der Rosenberger Straße anhalten. Ein 33-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Mercedes Benz auf. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Heubach: Fahrzeug übersehen

Beim Rückwärtsausparken ihres Pkw VW Golf übersah eine 46-Jährige am Dienstagabend gegen 18.45 Uhr den Pkw BMW eines 56-Jährigen, der auf einem Parkplatz in der Straße In den Schloßgärten abgestellt war. Die 46-Jährige streifte den BMW mit ihrem Fahrzeug, wobei ein Sachschaden von rund 4000 Euro entstand.

Leinzell: Dachrinne beschädigt

Mit seinem Mercedes Sprinter befuhr ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr den Eichenzellerweg in Richtung Igginger Weg. Da er die Höhe seines Kastenaufbaus falsch einschätzte, blieb er mit seinem Fahrzeug an einer Dachrinne hängen, wodurch auch mehrere Dachziegel zu Boden fielen. Der von dem 19-Jährigen verursachte Schaden beziffert sich auf rund 2500 Euro.

