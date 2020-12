Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Trunkenheitsfahrten, Küchenbrand

AalenAalen (ots)

Aalen-Ebnat: Radfahrer verletzt

Mit einer Schulterverletzung musste ein Radfahrer nach einem Unfall am Mittwochmittag in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 76-Jährige befuhr gegen 14 Uhr die Unterkochener Straße und wurde dabei von einer 58-jährigen Golf-Fahrerin übersehen, die aus der Ebnater Hauptstraße einfuhr und die Vorfahrt missachtete. Es entstand zudem Sachschaden von rund 1000 Euro.

Aalen: Führerscheine einbehalten

Im Rahmen der Kontrollen bzgl. der Ausgangssperre stoppten Beamte des Polizeireviers Aalen am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr auf der Stuttgarter Straße einen Pkw Fiat, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Dabei wurde festgestellt, dass der 41-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste sich anschließend im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen; sein Führerschein wurde einbehalten.

Auch ein 58-Jähriger musste am Mittwoch seinen Führerschein an Beamte des Aalener Polizeireviers übergeben. Ein Zeuge hatte gegen 17.40 Uhr gemeldet, dass ein BMW auf der Goldshöfer Straße in Schlangenlinien unterwegs war und offenbar mehrfach über die Mittellinie gefahren ist. Das Fahrzeug konnte angehalten und der 52-Jährige einer Kontrolle unterzogen werden, wobei festgestellt wurde, dass der Mann unter Alkoholeinwirkung stand.

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet - eine Leichtverletzte

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den ein 55-Jähriger am Mittwochabend verursachte. An der Einmündung Heidenheimer Straße / Aalener Straße missachtete der VW-Fahrer gegen 18.40 Uhr die Vorfahrt einer 33 Jahre alten Ford-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Beifahrerin der 33-Jährigen leichte Verletzungen. Sie wurde zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Mittwoch zwischen 7.20 Uhr und 16 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er einen Pkw Opel beschädigte, der in diesem Zeitraum auf einem Firmenparkplatz in der Schleifbrückenstraße abgestellt war. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte es sich beim Verursacherahrzeug um ein Fahrrad oder ein anderes Zweirad handeln. Hinweise bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240.

Westhausen: Küchenbrand

Mit 22 Mann und 5 Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Westhausen am Mittwochmittag gegen 13 Uhr zu einem Brand in die Weidenstraße aus. Eine 82-Jährige hatte in ihrer Küche einen Holzherd befeuert, wobei vermutlich durch die große Hitze eine direkt angrenzende Schublade in Brand geriet. Die alte Dame konnte die Wohnung unverletzt verlassen; vorsorglich wurde sie jedoch von Rettungssanitätern untersucht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Aalen: Bei Rotlicht in die Kreuzung gefahren

Ein 74-Jähriger verursachte am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 35.000 Euro entstand. Trotz für ihn geltendem Rotlicht fuhr der Mann mit seinem Pkw Audi in den Kreuzungsbereich Ulmer Straße / Walkstraße ein. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw Seat einer 28-Jährigen, die ihrerseits die Ulmer Straße überquerte. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Pkw des Unfallverursachers um 180° gedreht; der Seat wurde nach links abgewiesen, überfuhr eine Warnbake und kam dann auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die 35 Jahre alte Beifahrerin des 74-Jährigen und die Seat-Fahrerin erlitten Verletzungen; beide wurden ins Krankenhaus gebracht.

Ellwangen: Fußgängerin schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 70 Jahre alte Fußgängerin, als sie am Mittwochabend von einem Fahrzeug erfasst wurde. Die Frau überquerte gegen 19.15 Uhr zusammen mit ihren Hunden die Benedikt-Wagner-Straße, wo sie von einem 42-jährigen Autofahrer erfasst und zu Boden gestoßen wurde. Erst später am Abend begab sich die 70-Jährige selbst in ärztliche Behandlung, wobei festgestellt wurde, dass sie stationär im Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Ellwangen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste eine 70-Jährige ihren Pkw Mercedes Benz am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße 3218 Höhe Abzweigung Pfahlheim West anhalten. Eine 26-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW Tiguan auf, wobei ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand.

Iggingen: Unfallflucht

In der Franz-Traub-Straße wurde am Dienstag zwischen 6 Uhr und 11 Uhr ein Skodas vermutlich durch einen Lkw beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Waldstetten: Vorfahrt missachtet

Eine 53-Jährige fuhr am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit ihrem Renault vom Rechbachweg in die Hauptstraße ein. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer 80-jährigen Suzuki-Lenkerin. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf geschätzt 7500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 07361 580-107

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell