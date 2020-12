Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Gaststätte - Unfall

AalenAalen (ots)

Gaildorf: Einbruch in Gaststätte

Am Donnerstag zwischen 1 Uhr und 1:30 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in eine Gaststätte in der Schloßstraße ein, indem sie zuvor ein Fenster mit brachialer Gewalt aufbrachen.

In den Räumlichkeiten wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und daraus Bargeld im Wert von etwa 1000 Euro entwendet. Ein weiterer Geldspielautomat und ein Zigarettenautomat wurden versucht aufzubrechen. An den drei Automaten entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Rufnummer 07971 / 95090 entgegen.

Crailsheim: Unfall beim Ausparken

Am Donnerstag um 10:45 Uhr wollte ein 95-Jähriger mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Hofeinfahrt auf die untere Gasse einfahren. Hierbei übersah er einen auf der Fahrbahn stehenden Omnibus und kollidierte mit diesem. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-110

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell