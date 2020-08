Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen-Hainstadt: Scheiben an Grundschule eingeworfen

Innerhalb weniger Tage haben Unbekannte in Buchen-Hainstadt bereits die zweite Doppelglasscheibe an einem Fenster der Grundschule Hainstadt zerstört. Dazu bewarfen die von nun an gesuchten Personen das Glas mit mehreren kleinen Drainagesteinen, die rund um das Gebäude ausliegen. Die erste Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Donnerstag, 6. August, und Freitag, 7. August. In dieser Woche folgte dann der zweite Vorfall zwischen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr. Insgesamt beläuft sich der Gesamtsachschaden auf circa 1.000 Euro. Wer in dem genannten Tatzeiträumen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Grundschule Hainstadt gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Aglasterhausen: 13.000 Euro Sachschaden bei Kollision

Ein hoher Sachschaden, aber keine Verletzten: Das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Aglasterhausen. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein 30-Jähriger mit einem Fiat Doblò die Mosbacher Straße und wollte nach links auf die Bundesstraße 292 in Richtung Mosbach abbiegen. Zur gleichen Zeit war ein 31-Jähriger mit seinem Audi auf dem Abbiegestreifen der Bundesstraße 292 unterwegs, von wo aus er nach links in die Mosbacher Straße einfahren wollte. Dessen Vorfahrt missachtete der Fahrer des Fiats. Es folgte eine Kollision der Pkw. Glücklicherweise blieben beide Fahrer sowie eine 2-jährige Mitfahrerin im Audi unverletzt. Am Fiat entstand Sachaschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Am Audi blieb es bei einem kleineren Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Limbach: Bier auf Wein, das lass sein, vor allem am Steuer

Bei den aktuellen sommerlichen Temperaturen ist eine großzügige Flüssigkeitsaufnahme fast immer eine gute Idee. Sollten die gewählten Getränke jedoch Alkohol enthalten, gilt der Grundsatz der gleichnamigen Kampagne: Don't drink and drive. Wer sich an's Steuer begibt und am Straßenverkehr teilnimmt, sollte auf Alkohol verzichten. Eine 45-Jährige sah das am Donnerstag anders. Nach Zeugenhinweisen unterzogen Polizeibeamte die Frau in Limbach einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,5 Promille. Daraufhin musste die Autofahrerin die Streifenwagenbesatzung für eine freiwillige Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Die 45-Jährige kann nun mit einer Anzeige und entsprechenden Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 19

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell