Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.08.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Bus beschädigt Auto und Haus

Am Donnerstagmittag beschädigte der Fahrer eines Omnibusses in Lauda-Königshofen ein geparktes Auto und eine Hauswand. Der 49-Jährige fuhr gegen 12 Uhr die Hauptstraße in Richtung Tauberbischofsheim entlang, als er wohl aus Unachtsamkeit mit einem am Straßenrand geparkten BMW zusammenstieß. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen eine Hauswand geschoben und sorgte dort für Schäden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Linienbus, der zu diesem Zeitpunkt ohne Passagiere unterwegs war, konnte seine Fahrt fortsetzen. Der BMW musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die die Polizei mit jeweils etwa 5.000 Euro beziffert.

Boxberg: Nur gestreift und trotzdem teuer

Bei Boxberg geriet am Donnerstag ein junger Autofahrer in den Gegenverkehr und verursachte dadurch einen Unfall. Der 18-Jährige war gegen 14.30 Uhr in einem Suzuki auf der Kreisstraße zwischen Boxberg und Boxberg-Uiffingen unterwegs, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Fahrerin eines entgegenkommenden Mercedes bemerkte den Wagen auf ihrer Spur, bremste ab und steuerte ihr Auto ins Bankett. Trotz ihrer Versuche einen Unfall zu vermeiden, konnte sie nicht verhindern, dass beide Fahrzeuge aneinander vorbeistreiften. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Die Beschädigungen am Suzuki belaufen sich auf rund 1.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-1014

E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell