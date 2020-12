Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Brand mit 11 Verletzten in Ellwangen

AalenAalen (ots)

Ellwangen: Kellerbrand in Wohnhaus

Gegen 21:00 Uhr kam es am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Goldrainstraße zu einem Brand im Bereich der Kellerräume. Das Gebäude, welches von 31 Parteien bewohnt wird, wurde durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte geräumt. Zur Betreuung der Bewohner wurden durch den Rettungsdienst Versorgungszelte aufgebaut. Da das Gebäude bis auf Weiteres unbewohnbar ist, wurden die Bewohner durch Vertreter der Stadt Ellwangen vorerst in Notunterkünften untergebracht. Durch die starke Rauchentwicklung wurden elf Bewohner verletzt, einer davon schwer. Die Schadenshöhe ist bislang nicht bezifferbar. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren bis 00:30 Uhr mit dem Löschen des Feuers beschäftigt. Insgesamt war die Feuerwehr mit elf Fahrzeugen und 52 Einsatzkräften und der Rettungsdienst mit sieben Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften vor Ort. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist eine technische Ursache nicht auszuschließen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Telefon: 07361 580-0

E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell