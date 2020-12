POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall - Unfall im Kreisverkehr - Beteiligte Fahrzeugführerin gesucht - Fahrradfahrer stürzt

Polizeipräsidium Aalen

Untermünkheim: Gefährliches Überholmanöver führt zu Unfall

Am Freitag um kurz nach 5 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Lenker eines Kleinwagens auf der Kreisstraße 2576 von Untermünkheim in Richtung Schwäbisch Hall. Auf der Strecke überholte der Unbekannte einen vor ihm fahrenden LKW, trotz Gegenverkehr. Ein entgegenkommender PKW-Lenker musste sehr stark abbremsen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Aufgrund dieser starken Bremsung kam es hinter dem entgegenkommenden Fahrzeug zu einem Auffahrunfall an welchem ein Ford Transit und ein PKW Audi beteiligt waren. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Rufnummer 0791 / 4000 zu melden.

Schwäbisch Hall: Fahrradfahrer stürzt

Am Donnerstag um kurz vor 22 Uhr stürzte in der Stuttgarter Straße, kurz vor dem "Scharfen Eck" ein 39-jähriger alkoholisierter Radfahrer und verletzte sich schwer. Der Radler wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Schwäbisch Hall: Unfall im Kreisverkehr - Beteiligte Fahrzeugführerin gesucht

Am Donnerstag um 13.25 Uhr kam es zu einem Unfall zwischen einem 36-jährigen Radfahrer und einer etwa 60 Jahre alten Lenkerin eines silberfarbenen PKW. Der Pedelec-Lenker befuhr den Kreisverkehr Hessentaler Straße / Einkornstraße aus Richtung Einkornstraße kommend. Die PKW-Lenkerin fuhr zeitgleich von der Hessentaler Straße kommend in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt des bereits im Kreisverkehr fahrenden Radlers. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer augenscheinlich leicht verletzt. Am PKW wurde der Außenspiegel beschädigt. Die beiden Unfallbeteiligten unterhielten sich nach dem Unfall und der Radfahrer verzichtete auf eine polizeiliche Aufnahme und auf ärztliche Versorgung, so dass man ohne Personalienaustausch die Unfallstelle verließ. Im Laufe des Nachmittags verschlimmerte sich allerdings der Gesundheitszustand des Radfahrers, so dass eine ärztliche Behandlung notwendig wurde. Die Polizei bittet nun die Fahrerin des silberfarbenen PKW sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 / 4000 in Verbindung zu setzen.

